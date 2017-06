Niet verkozen Timmermans vreest voor het Eurostadion: "Ik ben kwaad"

Rudy Nuyens

Gilbert Timmermans (72) wist dat hij aan een bijna onmogelijke opgave begon als uitdager van Gérard Linard. "Ik ging er vanuit dat het 15-7 zou worden en dat ik enkel op de 7 stemmen van de Vlaamse amateurs kon rekenen", zegt Timmermans. "Uiteindelijk heb ik er nog een stem bij gekregen. Het hadden er ook twee meer kunnen zijn als Guy Craybex niet had ingebonden. Maar goed, het is niet genoeg."

"Ik ben niet ontgoocheld, maar ik ben kwaad", zegt Timmermans. "Kwaad omdat er eentalig Frantalige voorzitter van 74 is verkozen en vooral omdat vertegenwoordigers van Vlaamse profclubs in dat verhaal meestappen. Dat vind ik totaal onbegrijpelijk. Ik ben ook 72, maar ik spreek wel vier talen. Dat je de federatie vertegenwoordigt en je internationaal niet in het Engels kan uitdrukken, is bijna onmogelijk. Maar ik ga er vanuit dat het maar voor één jaar is. Linard is 74 en het eindigt op 75. Dat is het reglement."