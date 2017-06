Stemming bondsvoorzitter gaat straks gewoon door, ondanks verschuivingen in Uitvoerend Comité

Dries Mombert

24/06/17 - 16u28 Bron: Belga

Gérard Linard en Gilbert Timmermans zijn de twee grote kandidaten voor het voorzitterschap. © belga.

Guy Craybex heeft zijn klacht tegen de Pro League over zijn mandaat in het Uitvoerend Comité (UC) van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laten vallen, waardoor de voorzittersverkiezing zonder problemen kan doorgaan. Dat heeft uittredend bondsvoorzitter François De Keersmaecker gezegd op de algemene vergadering van het UC.

De 68-jarige Craybex verloor na de degradatie van Lommel United, de club die hij vertegenwoordigde, naar de amateurreeksen zijn toegekende mandaat in het Uitvoerend Comité. Craybex legde zich daar evenwel niet bij neer en startte een procedure in kortgeding op.



De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Brussel gaf Craybex gelijk. Onder een dwangsom van 3.000 euro per dag wilde Craybex zijn zetel in het Uitvoerend Comité afdwingen, maar hij trekt zijn klacht in. "We zijn tot een overeenkomst gekomen", zei De Keersmaecker vlak voor de voorzittersverkiezing tussen Gérard Linard en Gilbert Timmermans.



Craybex' zitje in het UC werd ingenomen door Mieke De Clercq (Zulte Waregem). Ook Herman Wijnants (Westerlo) wordt vervangen, Paul Van Der Schueren (OHL) nam zijn plaats in. Het zijn de nieuwe leden van het UC die straks een stem mogen uitbrengen.