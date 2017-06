Het liedje voor De Keersmaecker is uit: elf jaar bondsvoorzitterschap in vijf opvallende foto's

Dries Mombert

24/06/17 - 09u30

© Kos.

Met de nakende verkiezingen voor het bondsvoorzitterschap zit de regeerperiode van huidig voorzitter François De Keersmaecker er bijna op. De 59-jarige jurist besliste zich na 11 jaar niet meer kandidaat te herstellen voor een herverkiezing en zet vrijwillig een stap terug. Een overzicht in vijf markante beelden van de bondsvoorzitter met de eeuwige glimlach.

20 juni 2006: De Keersmaecker wordt voorzitter van de KBVB Na het aftreden van Jan Peeters stelde François De Keersmaecker zich een eerste keer kandidaat voor het bondvoorzitterschap van de KBVB. Na een succesvolle verkiezingscampagne haalde de advocaat uit Mechelen zijn slag voor het eerst thuis. De Keersmaecker zou uiteindelijk zes keer herverkozen worden als bondsvoorzitter. Eerder zetelde hij ook al sinds 1996 als afgevaardigde van de Nederlandstalige amateurs in het Uitvoerend Comité. Lees ook De Keersmaecker stelt zich niet meer kandidaat als Bondsvoorzitter: "Werkdruk begon op me te wegen"

Profclubs hullen zich in stilzwijgen voor verkiezingen nieuwe bondsvoorzitter

"Brussel verlengt huurcontract Koning Boudewijnstadion niet" De Keersmaecker volgde in 2006 wijlen Jan Peeters op. © belga.

22 maart 2007: Eerste relletje in Portugal na uitspraken Stijnen Na een enkele wittebroodsweken volgde in maart 2007 al vroeg een eerste relletje onder het voorzitterschap van De Keersmaecker. Doelman Stijn Stijnen had toen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal laten weten "Cristiano Ronaldo doormidden te zullen trappen."



De Rode Duivels werden bij aankomst in Lissabon uiteraard belaagd door een horde Portugese journalisten. De Keersmaecker suste moedig de gemoederen met zijn eeuwig glimlach. Toen voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst. De Keersmaecker moest in Portugal een eerste keer de gemoederen sussen. © belga.

14 mei 2010: Met Cruijff op de fiets in Zürich In het kader van een gezamelijke campagne proberen België en Nederland het WK van 2018 binnen te halen. De Lage Landen zakken per fiets met een sterke kandidatuur af naar het FIFA-hoofdkwartier. Onder meer Johan Cruijff en Paul van Himst komen bondsvoorzitter De Keersmaecker een hart onder de riem steken.



Ondanks het sterke dossier grepen België en Nederland nipt naast het WK. Uiteindelijk zou Rusland het toernooi mogen ontvangen, al was een geurtje van omkoping nooit veraf. Met Johan Cruijff en Paul van Himst op de fiets. © belga.

11 oktober 2013: Eindelijk naar een groot toernooi Sinds 2002 was het geleden dat de Rode Duivels zich nog eens konden plaatsen voor een groot toernooi, maar op 11 oktober 2013 was het eindelijk zover. Onder bondscoach Marc Wilmots haalden de Rode Duivels op een zwoele avond in Zagreb de kwalificatie binnen voor het WK in Brazilië.



Lukaku was met twee goals de gevierde held in de 1-2-overwinning tegen grote concurrent Kroatië. Bondsvoorzitter De Keersmaecker genoot op de voor- en achtergrond met een alweer stralende glimlach. Na de overwinning tegen Kroatië glundert de bondsvoorzitter aan de zijde van premier Di Rupo. © belga.