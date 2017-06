Waal die geen Nederlands begrijpt aan het roer van voetbalbond

Door: redactie

24/06/17 - 17u30

Gérard Linard is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB). Linard, de kandidaat die naar voren werd geschoven door de profclubs, volgt François De Keersmaecker op. Linard, die geen Nederlands spreekt noch begrijpt, kreeg 14 stemmen achter zijn naam, concurrent Gilbert Timmermans haalde er 8.

De 59-jarige De Keersmaecker stond elf jaar onafgebroken aan het hoofd van de KBVB, maar besliste gisteren om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Linard, ex-CEO van de voetbalbond en huidig voorzitter van de ACFF (de Franse amateurvleugel van de KBVB, red.), zal minstens twee jaar de functie van bondsvoorzitter bekleden. Door het afhaken van De Keersmaecker had Linard één concurrent: Gilbert Timmermans, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, de Nederlandstalige amateurvleugel van de KBVB. Timmermans wilde naar eigen zeggen werk maken van "de structurele en duurzame vooruitgang van het Belgisch voetbal", maar zijn plan kon dus niet genoeg leden van het Uitvoerend Comité overtuigen. De meerderheid van de 22 leden van dat comité stemde immers op Linard. Linard is ééntalig Frans en sinds jaar en dag vertegenwoordiger van de amateurs. Wat vast staat, is dat hij twee belangrijke jaren voor de boeg heeft. Het Eurostadion-dossier lijkt momenteel vaster te zitten dan ooit en bovendien volgt over een jaar ook al het WK in Rusland.

Modernisering

"Ik wil aansluiten bij al het goede dat nu al aan de gang is", aldus Linard, de eerste Franstalige bondsvoorzitter in vijftig jaar, deze week in Het Laatste Nieuws. "Daarmee bedoel ik: mee de modernisering verder doorvoeren. Hoe kan de digitalisering nog opgevoerd worden? Of wat met de decentralisatie van de provincies? Pertinente vragen. En ik wil meehelpen bij het aangeven van antwoorden."



Linard dankt het voorzitterschap vooral aan de geslaagde saneringsronde die hij doorvoerde als interim-CEO. Als sterke man van het Waalse amateurvoetbal stapte Linard twee jaar geleden uit zijn schaduwrol binnen het Uitvoerend Comité. In februari 2015 volgde hij Steven Martens, die na een vernietigend auditrapport aan de kant werd gezet, op als CEO. De eenduidig Franstalige Linard bracht een einde aan het financiële wanbeleid en maakte de voorbije twee jaar schoon schip bij de voetbalbond, een prestatie die kon rekenen op bewondering van de Pro League. De KBVB maakte in 2016 bijna 3,5 miljoen euro winst, tegenover een verlies van 4,6 miljoen in de periode tussen 1 juli 2014 en 31 december 2015. Dat is deels te danken aan het lucratieve EK in Frankrijk, maar ook aan het financiële beleid onder Linard.



De opvolger van François De Keersmaecker is net als eerste ondervoorzitter Bart Verhaeghe een enorme tegenstander van het te bouwen Eurostadion op Parking C. Linard wil meer investeren in de bestaande stadioninfrastructuur van de Belgische clubs, zodat de Rode Duivels hun thuiswedstrijden in de bestaande stadions kunnen afwerken. Bovendien is de ex-voorzitter van de Naamse amateurclub Couvin-Mariembourg een voorstander van de verdere professionalisering van de voetbalbond. Linard zette als interim-CEO sterk in op de digitalisering en zal die ook verder doorvoeren. Op die manier denkt hij de bond financieel efficiënter te kunnen laten functioneren.