Waal die geen Nederlands begrijpt aan het roer van voetbalbond: "Ik heb een gebrek maar laat me goed omringen"

Gérard Linard (74) volgt François De Keersmaecker (59) op als voorzitter van de Belgische voetbalbond. De gewezen bedrijfsleider uit Namen is ééntalig Frans, maar ziet dat niet als een groot probleem. "Ik laat mij goed omringen", zegt hij. Linard kreeg 14 stemmen achter zijn naam, concurrent Gilbert Timmermans haalde er 8. De ex-CEO van de voetbalbond en huidig voorzitter van de ACFF (de Franse amateurvleugel van de KBVB, red.), zal minstens twee jaar de functie van bondsvoorzitter bekleden.

© photo news. Met 14 stemmen tegen 8 werd Gérard Linard verkozen tot nieuwe voorzitter van de Belgische voetbalbond. Zijn eigen Waalse amateurvleugel en de profclubs samengeteld, verloor hij slechts één stem van een 'overloper' aan Gilbert Timmermans. Linard reageerde zichtbaar opgelucht op zijn verkiezing. Op zijn eerste persconferentie wilden we Linard toch even testen op zijn taalkennis. Vandaar onze vraag, in het Nederlands, wel te verstaan: 'Vindt u het normaal dat de voorzitter van de grootste sportfederatie van het land de taal van de meerderheid van zijn clubs en zijn leden niet machtig is?' Linard keek even links en rechts van hem, naar secretaris-generaal Koen De Brabander en perschef Pierre Cornez. Hij spartelde als een vis op het droge en bracht vervolgens - in het Frans uiteraard - uit: "Ik heb niet alles begrepen. Ik heb een groot gebrek. Ik ben 'Francophone', dus stel me asjeblieft vragen in het Frans. Dat maakt het mij makkelijker. Ik geef hierbij toe dat in na deze dag onderhevig ben aan stress en emoties." Lees ook Gilbert Timmermans stelt zich kandidaat om bondsvoorzitter te worden

"Harmonisering, digitalisering, centralisering en modernisering" Dus herhaalden wij onze vraag, in het Frans. "Ik geef toe dat dit een lacune is. Maar is dit de dag van vandaag nog een lacune?", aldus Linard. "Ik ga een ploeg leiden waarvan de eerste vicevoorzitter Nederlandstalig is, net als de secretaris-generaal en de financiële directeur. Ik weet dat de ploeg goed werkt, ik ken ze allemaal, vooral Koen De Brabander. Ik weet dat de ploeg mij zal helpen als dat nodig is. Dus voor mij is dat geen probleem. Als er een probleem is, dan zal dat eerder in het land dan binnen de bond zijn, daar geef ik u gelijk. Maar buiten het land, in onze relaties met FIFA en UEFA, is het Frans een erkende taal. Daar zie ik geen probleem." Of hij Nederlands gaat leren? "Als ik daar tijd voor heb, want ik wil vooral werken op bepaalde doelen van de bond", zegt Linard. "Ik wil vooral helpen om de plannen die Koen De Brabander al voorstelde, mee uit te werken. Er is veel werk bij de bond, ik heb ook een gelimiteerde tijd. Voor het Nederlands tel ik op de mensen die mij omringen. Normaal gezien is de leeftijdsgrens 75 jaar, maar misschien is daar een mouw aan te passen. Hoe dan ook zal het bij één mandaat blijven."

"Onder de vorige voorzitter was er een zekere malaise", vindt Linard. "Er was iets nieuws nodig. Er bewoog niets, ik heb de vernieuwing mee ingezet. Voor het goed van het voetbal was dat nodig, evenals voor onze relaties naar buitenuit. Er wordt veel gepraat over modernisering, digitalisering en vooruitgang. Dat in de praktijk brengen, vraagt al genoeg werk. Ik wil een impuls geven, waardoor de voorstellen van meneer De Brabander sneller in de praktijk gebracht kunnen worden dan nu het geval is." © photo news.

Wat met Eurostadion? Het dient gezegd: Linard maakte als CEO ad interim de financiën van de bond mee gezond. Daar wil hij verder ook over waken, al laat hij de heikele onderhandelingen over de zwaar wegende premies van de Rode Duivels vooral aan Bart Verhaeghe en Mehdi Bayat over. Als het dossier van het Eurostadion ter sprake komt, sluit hij niet uit dat de Rode Duivels na 2018 zullen moeten uitwijken naar het buitenland. "Er is een stadion van 40.000 toeschouwers nodig, anders gaan we geld verliezen en dat kunnen we ons niet veroorloven", zegt Linard. "Maar of dat in Brussel komt of dat er twee of drie clubs zijn die een stadion bouwen dat groot genoeg is, is minder belangrijk. Ik hoor dat Brugge gaat bouwen, er zijn meerdere mogelijkheden. Of er in Brussel een nieuw stadion komt, hangt niet van ons af. Ik moet me mee op dat dossier gooien, maar we gaan dat als ploeg moeten bekijken. Wat er na 2018 moet gebeuren, als het Koning Boudewijnstadion niet meer beschikbaar is? Er blijft één oplossing, al weet ik niet of die wenselijk is: in het buitenland gaan spelen. Er zijn stadions in Frankrijk of Nederland, al zeg ik niet dat we dat moeten doen. Ik weet niet eens of het kan. Maar het is een dossier waar we ons op moeten gooien, dat is zeker." © photo news.