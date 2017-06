Waal die geen Nederlands begrijpt aan het roer van voetbalbond

Door: redactie

24/06/17 - 17u30

Gérard Linard is de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB). Linard, de kandidaat die naar voren werd geschoven door de profclubs, volgt François De Keersmaecker op. Linard, die geen Nederlands spreekt noch begrijpt, kreeg 14 stemmen achter zijn naam, concurrent Gilbert Timmermans haalde er 8.

De 59-jarige De Keersmaecker stond elf jaar onafgebroken aan het hoofd van de KBVB, maar besliste gisteren om zich niet meer verkiesbaar te stellen. Linard, ex-CEO van de voetbalbond en huidig voorzitter van de ACFF (de Franse amateurvleugel van de KBVB, red.), zal minstens twee jaar de functie van bondsvoorzitter bekleden.



Door het afhaken van De Keersmaecker had Linard één concurrent: Gilbert Timmermans, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, de Nederlandstalige amateurvleugel van de KBVB. Timmermans wilde naar eigen zeggen werk maken van "de structurele en duurzame vooruitgang van het Belgisch voetbal", maar zijn plan kon dus niet genoeg leden van het Uitvoerend Comité overtuigen. De meerderheid van de 22 leden van dat comité stemde immers op Linard.



Linard is ééntalig Frans en sinds jaar en dag vertegenwoordiger van de amateurs. Wat vast staat, is dat hij twee belangrijke jaren voor de boeg heeft. Het Eurostadion-dossier lijkt momenteel vaster te zitten dan ooit en bovendien volgt over een jaar ook al het WK in Rusland.