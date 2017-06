Is ook deze man straks kandidaat-bondsvoorzitter?

Rudy Nuyens

23/06/17 - 07u35

Gilbert Timmermans. © photo_news.

De Vlaamse amateurafdeling van de Belgische bond beraadt zich vandaag over de voorzittersverkiezingen die zaterdag op het programma staan. De Vlaamse amateurs stonden voluit achter de kandidatuur van François De Keersmaecker, maar nu de profs Gérard Linard naar voren schuiven als tegenkandidaat, wil de Vlaamse vleugel zich beraden over een tegenzet.



In de wandelgangen vernemen we dat die er mogelijk in bestaat om Gilbert Timmermans, niet te verwarren met KV Mechelenvoorzitter Johan Timmermans, naar voren te schuiven als kandidaat voor het voorzitterschap. Timmermans vertegenwoordigt de amateurs al in de raad van bestuur van de bond. Of een eventuele kandidatuur van Timmermans betekent dat François De Keersmaecker zich terugtrekt als kandidaat, zal tijdens de vergadering van de amateurs moeten blijken.