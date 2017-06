Gilbert Timmermans stelt zich kandidaat om bondsvoorzitter te worden

Door: redactie

23/06/17 - 13u03 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

Gilbert Timmermans. © photo_news.

Zoals verwacht stelt Gilbert Timmermans zich kandidaat om François De Keersmaecker op te volgen als voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Dat heeft de voorzitter van Voetbal Vlaanderen, de Nederlandstalige amateurvleugel van de KBVB, vandaag in het bondsgebouw in Brussel bevestigd.

In dat kader neemt de gewezen bedrijfsleider ook een duidelijk standpunt in met betrekking tot de problemetiek omtrent het Eurostadion. "De KBVB heeft zich in 2012 kandidaat gesteld, met Brussel als gaststad, voor de organisatie van meerdere wedstrijden van EURO 2020. Om dit te kunnen realiseren, is er uiteraard een stadion nodig dat voldoet aan de eisen van UEFA, en dat is op dit ogenblik niet beschikbaar in België. Er werd een constructie opgezet voor de bouw van een stadion, waarbij de KBVB geen enkele financiële verplichting, verantwoordelijkheid, verdere verplichtingen heeft of verder risico draagt", aldus Timmermans. "Om een internationale blamage te voorkomen is het dan ook onze morele plicht om de bouw van het stadion te steunen, en alle politieke beleidsverantwoordelijken op te roepen om hun verantwoordelijkheid in dit dossier te nemen, zonder dat we eigenlijk zelf iets kunnen ondernemen. Kunnen we ons voorstellen dat we onze interlands in stadions van 20.000 tot 25.000 capaciteit moeten afwerken, met de daarbij gaande grote financiële implicaties, omdat we in België niet meer of nog niet over de gepaste infrastructuur beschikken? Of gaan we onze wedstrijden in één van onze buurlanden moeten spelen?"



Timmermans neemt het morgen op tegen Gérard Linard. De 74-jarige baas van de ACFF, de Franstalige tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, volgde Steven Martens in februari 2015 ad interim op als CEO en werd in november 2016 afgelost door Koen De Brabander. "Ik wil Linard alvast bedanken voor zijn inzet en beschikbaarheid voor het Belgisch voetbal en voor wat hij heeft gerealiseerd in zijn functie als CEO. Wat ook de uitslag van de stemming zal zijn, ik zal hem altijd blijven beschouwen als goede collega, zelfs als een vriend", besloot Timmermans.