Dagen van De Keersmaecker als bondsvoorzitter lijken geteld

Wouter Devynck

22/06/17 - 08u54

© photo news.

Het ziet er sterk naar uit dat François De Keersmaecker (59) dan toch bezig is aan zijn zesde en laatste termijn als bondsvoorzitter. Het manoeuvre van de profclubs om met Gérard Linard (74) een eigen kandidaat te installeren, lijkt nu al geslaagd.

"In principe kan iemand één seconde voor de stemming zijn kandidatuur nog stellen." Het is alsof François De Keersmaecker vorige week al nattigheid voelde. In het interview met deze krant voegde hij er meteen aan toe: "Ik ben echt niet van plan om vast te houden aan de functie óm eraan vast te houden." Maar reken maar dat De Keersmaecker zich even verslikt zal hebben in zijn koffie toen het nieuws over de kandidatuur van Linard, voorzitter van de Waalse amateurvleugel, uitlekte. "We zullen zien hoe het evolueert, maar ik ga geen verklaringen afleggen in de pers", klonk het gisteren. Verder aandringen had geen zin. De man zal het wellicht ook te druk hebben met het mobiliseren van zijn achterban. Zaterdag moeten de 22 leden van het Uitvoerend Comité in een geheime stemming uitmaken wie de komende twee jaar de nieuwe bondsvoorzitter wordt.