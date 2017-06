Profs plannen hold-up bij verkiezing bondsvoorzitter: Linard tegenkandidaat voor De Keersmaecker

Rudy Nuyens

20/06/17 - 19u20

Gérard Linard naast François De Keersmaecker. © belga.

Onder leiding van Bart Verhaeghe koesteren de profs plannen om zaterdag François De Keersmaecker onderuit te halen als bondsvoorzitter. Als tegenkandidaat schuiven zij in laatste instantie de Franstalige Gérard Linard (74) naar voor.

François De Keersmaecker had zich al voorbereid op zijn zevende ambstermijn als bondsvoorzitter. De Mechelse advocaat leidt de voetbalbond al sinds 2006 en leek zaterdag op een rustige herverkiezing zonder tegenkandidaat af te stevenen. Maar onder aanvoering van vicevoorzitter Bart Verhaeghe koesteren de profs een plan om De Keersmaecker in laatste instantie onderuit te halen. In een ideaal scenario wordt die tegenkandidaat zaterdag kort voor de verkiezing pas uit de hoge hoed getoverd, om zo de verrassingsaanval op de voorzittersstoel compleet te maken.



De kandidaat die men naar voor wil schuiven, is des te opmerkelijker. Het gaat om Gérard Linard, 74, ééntalig Frans en sinds jaar en dag vertegenwoordiger van de amateurs. Volgens de statuten van de bond moeten de voorzitter en de ondervoorzitter elk één van beide landstalen vertegenwoordigen. Een gooi naar de voorzittersstoel is onmogelijk voor Bart Verhaeghe, gezien zijn drukke activiteiten als bedrijfsleider en voorzitter van Club Brugge. Daarom houdt Verhaeghe vast aan de post van ondervoorzitter en wordt de Franstalige Linard naar voor geschoven voor de voorzittersstoel. In de wandelgangen vernemen we dat Verhaeghe het best kan vinden met Linard, die de bond als CEO ad interim van een deficiet van 4,5 miljoen naar om en bij de 3 miljoen winst zou geleid hebben. Cijfers die zaterdag moeten bevestigd worden tijdens de algemene vergadering van de voetbalbond.



Als de plannen doorgaan zoals voorzien, moeten de leden van het Uitvoerend Comité zaterdag in extremis kiezen tussen De Keersmaecker en Linard. Hoe die stemming zal verlopen, is moeilijk te voorspellen. In het Uitvoerend Comité zetelen 8 vertegenwoordigers van de profs en 7 representanten van zowel de Franstalige als de Nederlandstalige amateurs.