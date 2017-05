Mathieu Goedefroy

20/05/17 - 12u19

video Maar liefst 600 Belgische trainers - uit alle geledingen van ons voetbal - zijn vanmiddag samengekomen in een evenementenhal in Affligem, om er te luisteren naar een uiteenzetting van Marcelo Bielsa. De Argentijnse toptrainer wil Belgische coaches inspireren, en spaarde daarbij de superlatieven voor ons voetbal niet. "De Belgische ploeg telt 25 spelers die samen de kracht hebben om te wedijveren met de wereldtop", zo klonk het. De lezing is een initiatief van de KBVB.