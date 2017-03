Test-Aankoop wil centen van voetbalbond laten blokkeren in zaak rond WK-camping

Marie Rutsaert

Test-Aankoop gaat de rechter vragen om zo'n 800.000 euro te blokkeren bij de Belgische voetbalbond en/of reisorganisator Sun Reizen. Die gingen in beroep tegen hun veroordeling in de zaak rond de WK-camping De Village, maar de consumentenorganisatie wil er zeker van zijn dat gedupeerden effectief kunnen worden vergoed.

De voetbalbond en het reisbureau werden eind vorig jaar veroordeeld omdat ze zich "lichtzinnig en onvoorzichtig" hadden gedragen bij de organisatie van de supporterscamping tijdens het WK in Brazilië. De camping werd voorgesteld als luxecamping, maar haalde niet de vereisten van een doorsnee camping.



De voetbalbond en Sun Reizen hebben op 17 januari beroep aangetekend tegen het vonnis, zegt Test-Aankoop. Daarom wil de consumentenorganisatie beslag laten leggen in afwachting van een uitspraak. De organisatie eist circa 800.000 euro voor de meer dan 200 supporters die ze al vertegenwoordigt.



Wie welk deel van die 800.000 euro zou moeten opzijzetten, is niet duidelijk. "Dat kan een gelijke verdeling zijn onder Sun en de voetbalbond, maar men kijkt meestal naar de meest solvente partij. Ik vermoed dat dat de Belgische voetbalbond is", zegt Test-Aankoop-woordvoerder Simon November.



Test-Aankoop zal vragen om een zitting vast te leggen om uitspraak te doen over de schade van de gedupeerden die zich bij Test-Aankoop hebben gemeld. Wie zich nog niet heeft aangesloten bij de klacht van Test-Aankoop, krijgt nog tijd tot 31 maart. Daarvoor moeten ze wel lid worden van de organisatie.