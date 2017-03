KBVB heet supporters voortaan welkom in rookvrij stadion

Egon Van Nijverseel

10/03/17 - 13u01 Bron: Belga

De Koninklijke Belgische Voetbalbond wil dat supporters de finale van de Croky Cup en alle wedstrijden van de nationale ploegen kunnen beleven in een rookvrij stadion.

"Door resoluut te streven naar een rookvrij stadion willen we de gezondheid van alle supporters op de eerste plaats zetten", zo klinkt het in een persbericht. "We volgen hiermee het voorbeeld van Club Brugge, Racing Genk en RSC Anderlecht." De eerste wedstrijd onder het nieuwe beleid is de finale van de Croky Cup op 18 maart tussen KV Oostende en Zulte Waregem. Het rookverbod geldt voor alle stadionbezoekers met een geldig ticket, vrijwilligers, werknemers en leveranciers. "Zowel in de overdekte delen van het stadion, als de tribune inclusief de atletiekpiste en het voetbalveld is roken niet toegelaten. Met dit rookverbod bannen we alle tabaksproducten uit het stadion, inclusief e-sigaretten."