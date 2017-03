250 daklozen voor één dag Rode Duivel in Tubeke

Door: redactie

7/03/17

© belga.

Ongeveer 250 daklozen, verdeeld over 21 ploegen van 12 spelers, nemen het vandaag tegen elkaar op in de Homeless Cup. Het toernooi voor dak- en thuislozen vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Tubeekse Belgian Football Centre. "Sommige ploegen hebben supporters meegebracht waardoor meer dan 300 mensen het evenement bijwonen", meldt coördinator Bert Ballegeer.

De Belgian Homeless Cup wordt voor het eerst in zijn negenjarig bestaan in het Belgian Football Centre georganiseerd. "Een blijk van waardering voor de samenwerking tussen de organisatoren en de voetbalbond", stelt Bert Allegeer. Voor het eerst neemt ook een officieel nationaal elftal deel. De overige teams zijn het resultaat van de samenwerking tussen (semi-)profclubs en sociale organisaties.



Op dit moment zijn zo'n 36 ploegen actief in het nationaal of Brussel-Hoofdstedelijk kampioenschap. De clubs werken samen met 72 sociale organisaties, 22 voetbalclubs en 15 stadsdiensten. Ook de voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, François De Keersmaecker, wijst op het belang van het toernooi. "De KBVB is er niet alleen voor de Rode Duivels en profclubs. Als KBVB hebben we ook een sociaal doel en moeten we tal van initiatieven ondersteunen", vertelt De Keersmaecker.



De spelers van de Belgian Homeless Devils en de Homeless Belgian Flames nemen eind augustus deel aan de Homeless World Cup in Oslo. Beide ploegen zullen er het officiële shirt van de Rode Duivels dragen. "Voetbal brengt mensen samen. Dankzij voetbal kunnen deze mensen hun zelfvertrouwen terugwinnen. En als dat kan helpen om de integratie van deze mensen in de maatschappij te vergemakkelijken, is dat geweldig", besluit De Keersmaecker.



"Dergelijke initiatieven zijn geweldig", meent kersvers Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, Zuhal Demir (N-VA). "Voetbal stimuleert de samenwerking tussen mensen. Het helpt de daklozen ook hun zelfvertrouwen terug te winnen en nieuwe mensen te ontmoeten. Voetbal heeft een sociale rol te vervullen. Ik vind het dan ook bijzonder belangrijk dat de KBVB deelneemt in dit project", aldus Demir.