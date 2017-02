Michael Siméon volgt Bob Madou op bij KBVB

Door: redactie

20/02/17 - 18u35 Bron: Belga

© photo news.

Michael Siméon volgt de in oktober vorig jaar ontslagen Bob Madou op als Directeur Communicatie-Business Development bij de Belgische voetbalbond (KBVB).

"Michaël is reeds vele jaren actief binnen ING als project manager Football Sponsorships", klinkt het in een mededeling. "Naast zijn ervaring met betrekking tot sponsorovereenkomsten heeft hij een brede visie omtrent communicatiebeleid, sociale media en digitale planning. Hij is bovendien drietalig en heeft zich getoond als zeer passioneel voetballiefhebber. Michael kijkt ernaar uit om deze uitdaging spoedig op te nemen en dit in respect met de afwikkeling van de lopende projecten bij zijn huidige werkgever."



Steven Martens

Begin oktober werd Madou verrassend genoeg aan de deur gezet bij de KBVB, waar hij sinds 2011 aan de slag was. De directeur communicatie en business van de voetbalbond was een vertrouwenspersoon van Steven Martens, de voormalige CEO die in februari 2015 na een aantal incidenten (vooral van financiële aard) de organisatie verliet. Madou en Martens werkten eerder samen bij de Britse tennisfederatie. Na zijn ontslag verklaarde Madou niet te weten waarom zijn contract bij de KBVB werd beëindigd. Intussen is hij als marketingmanager aan de slag bij de VRT.