Bondstop zit woensdag met Brusselse politici rond tafel over Eurostadion

13/02/17 - 16u23 Bron: Belga

François De Keersmaecker, voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, en Koen De Brabander, secretaris-generaal bij de federatie, zullen woensdag 15 februari een onderhoud hebben met vertegenwoordigers van de stad Brussel. Het onderhoud komt er na het dreigement van Alain Courtois, eerste schepen van de stad Brussel, om de toegang tot parking C volgende maand na Batibouw op te schorten.

Courtois deed zijn uitspraken afgelopen weekend in de krant l'Echo. Hij wil met een eventuele sluiting van de parking de druk op de gemeenten in de omgeving voor het te bouwen Eurostadion verhogen. Voor die gemeenten, waaronder Grimbergen, zou bij een sluiting de verkeersdruk erg verhogen tijdens grote evenementen op de Heizel. De KBVB vreest verkeerschaos tijdens de Bekerfinale en de interland tegen Griekenland.



"Zo'n beslissing zou uiteraard grote gevolgen hebben op vlak van mobiliteit in het kader van de door ons in het Koning Boudewijnstadion georganiseerde events, te beginnen met de finale van de Croky Cup op zaterdag 18 maart en de wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Griekenland op zaterdag 25 maart", meldt de KBVB. "Woensdag 15 februari hebben onze Bondsvoorzitter François De Keersmaecker en Secretaris-generaal Koen De Brabander een onderhoud met de vertegenwoordigers van Stad Brussel. We hopen een constructieve oplossing te vinden in het belang van de supporters, zowel die van beide Croky Cup finalisten als van de Rode Duivels."