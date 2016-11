Het botert niet tussen CEO en COO: Ludwig Sneyers op de wip bij Pro League

Door: Rudy Nuyens

24/11/16

Ludwig Sneyers zit op de wip bij de Pro League © belga.

Het ziet ernaar uit dat Ludwig Sneyers geen toekomst meer heeft bij de Pro League. Sneyers kwam in 2007 in dienst als directeur-generaal bij de vereniging van de profclubs, maar sinds Pierre François aangesteld werd als CEO van de Pro League, werd zijn functie uitgehold. Sneyers kreeg nog de rol van COO, maar het is een publiek geheim dat het niet boterde tussen hem en François. Na de raad van bestuur van vorige week werd Sneyers duidelijk gemaakt dat hij best op zoek gaat naar iets anders, maar enkel de Algemene Vergadering van de Pro League kan beslissen over een ontslag. Die AV komt pas half december samen.