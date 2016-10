CEO Linard blijft op post tot 31 december bij KBVB

Door: Rudy Nuyens

Op 1 november treedt Koen De Brabander in dienst als secretaris-generaal van de Belgische voetbalbond (KBVB). De functie van secretaris-generaal vervangt die van CEO, die door Steven Martens bekleed werd en waarin ook Gérard Linard nog steeds ad interim functioneert. Het mandaat van de 73-jarige Linard - vorige week nog de man achter het ontslag van directeur communicatie Bob Madou - werd al verlengd tot 31 oktober omdat De Brabander niet eerder in dienst kon komen. Linard blijft evenwel ook na 1 november nog twee maanden aan, om De Brabander in zijn nieuwe job te begeleiden.