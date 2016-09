Mehdi Bayat: "Je moet geen schrik hebben om ambitieus te zijn"

Pieter-Jan Calcoen

In het voetbal is hij eigenlijk een piepkuiken. Het staat Mehdi Bayat - amper 37 - evenwel niet in de weg om mee het beleid rond de Rode Duivels te bepalen. We kunnen het WK winnen." Ook met voorlopige leider Charleroi mikt hij hoog: "Ik zou graag eens de beker pakken."

Meneer Bayat, we willen beginnen met een compliment. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck vertelde ons onlangs dat u het ideale profiel hebt om een club te leiden. Wat doen die woorden u?



Mehdi Bayat: "Dat doet me ongelofelijk veel deugd, zeker omdat die woorden van Herman Van Holsbeeck komen. Met Anderlecht heeft hij de laatste jaren toch een fantastisch palmares uitgebouwd. En desondanks kwam er regelmatig veel kritiek, maar hij heeft daar altijd waardig op gereageerd. Knap."



Is Van Holsbeeck een voorbeeld voor u?



"Ja, toch wel. Zijn parcours spreekt voor zich. We hebben een goeie relatie, ook tussen de clubs. Maar Charleroi heeft ook goeie relaties met andere clubs. Dat is anders dan in het verleden, toen we onder het beleid van mijn nonkel (Abbas Bayat, red.) met iedereen overhoop lagen. Die tijd is nu voorbij."



Hoe bent u op dat punt gekomen?



"Ik heb wél een visie, die was er vroeger niet. Ik heb mijn plannen met Charleroi zelfs neergeschreven en uitgedeeld aan de supporters. De fans twijfelden, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Ik werk op de lange termijn, samen met mijn team - die mensen leveren topwerk. Met stabiliteit als codewoord." Lees ook "Rode Duivel ben je voor de eer, niet voor het geld"



Wat is het volgende agendapunt bij Charleroi?



"Het zou ongepast zijn om te zeggen dat we kampioen zullen worden. Daar hebben we simpelweg de middelen voor. Maar in het voetbal zijn er altijd verrassingen, denk maar aan Leicester in de Premier League vorig seizoen. Ach, voor ons zou het al uniek zijn om eens de beker te winnen. Weet je, je moet geen schrik hebben om ambitie te hebben. Op voorwaarde dat je inspanningen levert."



Momenteel staan jullie eerste en dat terwijl met Perbet en Ndongala twee sterkhouders vertrokken. Opvallend, toch?



"Maar de negen andere basisspelers zijn wél gebleven, dat mag je niet onderschatten. Bovendien levert onze scoutingscel goed werk. Jaar na jaar slagen we er in om onbekende spelers in te passen. Die jongens blijken meteen een meerwaarde. En we hebben met Mazzu een goeie coach, die wil meedenken op de lange termijn. Hij maakt spelers beter. Vorig seizoen kon Pollet zich niet doorzetten, nu scoort hij bijna wekelijks. Wie hard werkt, verdient kansen."

Nu u er zelf over begint: hoe hard werkt u?



"Ik ben jong, het is nu dat het moet gebeuren. Ik tel mijn werkuren op een dag niet. Maar ik heb mezelf wel enkele regels opgelegd, want in de eerste plaats ben ik een jonge vader. Ik heb twee dochtertjes, van twee en drie. Dagelijks breng ik de oudste naar school, dat is een vaste gewoonte. En ook voordien breng ik tijd met ze door."



U bent nu bijna vijftien jaar in België en uw opgang is opmerkelijk, zowel met Charleroi als binnen de KBVB. Wat is uw geheim?



"Ik ben passioneel, enkel daardoor houd ik het vol. En ik respecteer iedereen met wie ik werk. Sommigen noemen me daardoor soms een charmeur, en dat kan ik begrijpen, maar ik bén nu eenmaal zo. Ik zie niet in waarom ik arrogant zou moeten zijn. Telkens als ik ergens kom, zeg ik iedereen goeiedag. Dat zit in mijn natuur, het is geen façade. Mocht ik een charlatan zijn, dan zou dat vroeg of laat uitkomen, maar dat zal nooit gebeuren. Want ik ben géén charlatan."