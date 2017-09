Bewerkt door: ESA

21/09/17 - 15u24 Bron: Belga

De 'man met het hoedje' Mohamed Abrini © afp.

De Brusselse raadkamer heeft de voorlopige hechtenis van Ossama Krayem en Mohamed Abrini ('de man met het hoedje') met twee maanden verlengd. Dat meldt het federaal parket.

De twee zijn aangehouden in het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem. Als ze in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer, moeten ze binnen de 15 dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling verschijnen.