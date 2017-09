Verdacht pakket in Brussel-Zuid: politie verbiedt toegang tot perrons, trein geëvacueerd

EB

7/09/17 - 20u52 Bron: Belga

© Mark Baert.

In het station Brussel-Zuid zijn vanavond de perrons 11 tot 18 niet meer toegankelijk op politiebevel. Er zou een verdacht pakje zijn aangetroffen op spoor 15, zegt NMBS-woordvoerster Elisa Roux.

Er is een veiligheidszone ingesteld tussen de sporen 11 en 18 en het treinverkeer op deze sporen is onderbroken. Een trein die onderweg was van Brussel-Zuid naar Aarlen, en zich in die zone bevond, is geëvacueerd.



De ontmijningsdienst van het leger is ter plaatse, aldus nog de NMBS. Het incident veroorzaakt nogal wat hinder.