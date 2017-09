Verdacht pakket in Brussel-Zuid blijkt vals alarm

EB

7/09/17 - 20u52 Bron: Belga

© Mark Baert.

In het station Brussel-Zuid zijn vanavond de perrons 11 tot 18 een tijd niet meer toegankelijk geweest op politiebevel. Er werd een verdacht pakje aangetroffen op spoor 15, dat echter niets onveiligs bleek te bevatten, zegt NMBS-woordvoerster Elisa Roux.

Er werd een veiligheidszone ingesteld tussen de sporen 11 en 18 en het treinverkeer op deze sporen was een tijd onderbroken. Een trein die onderweg was van Brussel-Zuid naar Aarlen, en zich in die zone bevond, werd geëvacueerd.



De ontmijningsdienst van het leger kwam ter plaatse, aldus nog de NMBS, maar na onderzoek door DOVO bleek het pakket niets verdachts of onveiligs te bevatten.