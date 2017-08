België checkt bagage 17.000 reizigers Thalys en Eurostar

Bewerkt door: mvdb

23/08/17 - 19u05 Bron: ANP

Minister van Verkeer François Bellot laat zich in Antwerpen-Centraal controleren door een medewerker van Securail. Archieffoto 19 juli 2017. © photo news.

Op drie Belgische stations waar hogesnelheidstreinen stoppen zijn de afgelopen maand tijd 22.000 stuks bagage van zo'n 17.000 reizigers gecontroleerd op wapens, munitie en explosieven. 170 mensen werden eruit gepikt voor een grondige controle.

Veiligheidsmedewerkers van Securail voeren in Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins sinds midden juli steekproefsgewijs controles uit, een maatregel die werd getroffen in de strijd tegen terrorisme.



Steekwapens

Wie uit de rij wordt gehaald, moet door een metaaldetectorpoortje en de bagage wordt door een scanner gehaald. In 95 procent van de gevallen waarbij de politie erbij werd geroepen, ging het om het bezit van steekwapens, liet minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) weten.



De veiligheidsmaatregelen kosten eenmalig 15,7 miljoen euro en jaarlijks 6,6 miljoen. De NMBS heeft er 92 extra veiligheidsmedewerkers voor aangetrokken.