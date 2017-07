Muziekfestivals gaan praten met minister Jambon over beveiliging met vrijwilligers

EB

Jan Briers, de voorzitter van Federatie van de Muziekfestivals in Vlaanderen, gaat overleggen met het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) over een nieuwe wet waarbij alleen nog professioneel opgeleide bewakingsagenten ingezet mogen worden voor de beveiliging van de festivalterreinen. "Vrijwilligers zijn de basis waarop festivals werken en dat moet gegarandeerd blijven", zegt Briers.

Het gaat om een technisch overleg van woensdag op het kabinet van minister Jambon, zegt Briers, die naast voorzitter van de fedeatie ook gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen is. "We gaan met de mensen die de wet hebben opgesteld, bekijken wat de gevolgen zijn voor de festivals. We weten nog niet of de wet aangepast moet worden. Misschien kunnen we met een verduidelijking ons wat zekerder voelen over de toekomst van het vrijwilligersstatuut."



De koepelorganisatie verdedigt de belangen van de bijna 300 festivals in Vlaanderen. "De nieuwe regels zouden er al in september komen. Om een ticket te scheuren of om een podium te bewaken, moeten we nog een beroep kunnen blijven doen op vrijwilligers. Werchter werkt bijvoorbeeld met 8.000 vrijwilligers. Dat is de basis waarop we werken en dat moet gegarandeerd blijven."