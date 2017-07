Meer dan 1 bommelding per dag

STEVEN SWINNEN EN ASTRID ROELANDT

17/07/17 - 05u00

© anp.

Elke dag wordt in ons land minstens één bommelding gedaan. In de eerste negen maanden van vorig jaar waren het er 488. "Valse meldingen moeten streng aangepakt worden", klinkt het bij CD&V.

Politieagenten op Antwerpen Centraal. (Archieffoto). © anp.

In 2015 - het jaar van de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en in Parijs - verdubbelde het aantal bommeldingen in ons land vergeleken met het jaar ervoor: van 272 naar 533. "En zoals het er nu naar uitziet, zullen we dat recordjaar in 2016 minstens evenaren", zegt CD&V-Kamerlid Franky Demon, die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).



Eén derde van alle bommeldingen vindt plaats in Brussel. In 2016 waren dat er tot september al 155. Daarna volgt Antwerpen, waar 76 keer alarm werd geslagen. In Oost-Vlaanderen gebeurde dat 53 keer.



Openbare gebouwen

De meldingen gaan vooral over het openbare domein en over terreinen en lokalen van de openbare dienstverlening, zoals OCMW's. In de eerste negen maanden van 2016 werden op die plaatsen 174 meldingen geregistreerd - bijna evenveel als in het volledige jaar voordien (178). In 50 gevallen ging het om een privéwoning. Verder lijkt het erop dat meldingen bij de spoorinfrastructuur aan een opmars bezig zijn: het aantal in de eerste drie kwartalen van 2016 verdubbelde bijna vergeleken met heel 2015 (van 16 naar 30). In luchthavens worden relatief weinig bommeldingen gedaan - al lijken die wel in stijgende lijn te zitten sinds de aanslagen van 22 maart: in 2015 waren het er 7, in 2016 voorlopig al 12.



Valse meldingen

Hoeveel valse meldingen er waren, kan Jambon niet zeggen. "Hoewel we niet voorzichtig genoeg kunnen zijn, moeten de daders van valse meldingen streng worden aangepakt", aldus CD&V-Kamerlid Demon. "Een bommelding neemt heel wat tijd, mankracht en materiaal in beslag." Wie onterecht alarm slaat, riskeert een celstraf van twee jaar. De dader moet ook opdraaien voor de kosten.