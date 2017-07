Staatsveiligheid is beter gewapend in strijd tegen terrorisme en extremisme

EB

11/07/17 - 15u52 Bron: Belga

De zetel van de Staatsveiligheid in Brussel. © photo news.

De nieuwe wet op de bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) geeft de inlichtingendiensten meer slagkracht om hun uitdagingen, in de eerste plaats de strijd tegen het terrorisme, aan te gaan. Dat toonde de Staatsveiligheid vandaag op een persconferentie in haar gebouwen, in aanwezigheid van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Aan de hand van een fictieve case stelde de Staatsveiligheid de mogelijkheden voor van de nieuwe BIM-wet, die in mei in werking trad.