Zoon gekend haatprediker stond op punt om een aanslag te plegen in België

9/07/17

De zoon van gekend haatprediker, Shayh Alamani, stond op punt om een aanslag te plegen in België zo blijkt uit zijn e-mails en verschillende ondervragingen, meldt RTL.

De zoon van de Nederlands-Marokkaanse imam werd in 2016 opgepakt nadat hij in een videoboodschap liet weten hoe zeer hij christenen haat. Ondertussen zit de jongen al een jaar opgesloten in een gesloten jeugdinstelling.



Na zijn arrestatie werd de jongen verschillende keren ondervraagd en werden zijn e-mails geanalyseerd. De berichten die hij verstuurde via het communicatieplatform Telegram toonden aan dat hij in contact stond met jihadisten uit Syrië. RTL info kreeg de kans om in te kijken in één van de ondervragingsdocumenten. Daarin stond duidelijk dat de jongeman van plan was een aanslag te plegen in België.



Hij sprak al een tijdje met Tarik Jadaoun, een geradicaliseerde man uit Verviers. "Ze hebben me overtuigd om actie te ondernemen, om agenten te vermoorden, om samen te werken, kortom: om te moorden. Ik was compleet onder invloed", legt hij uit in het document.