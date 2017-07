Fransman die samenwerkte met broers Saouti voor antiterreurrechter gebracht

Margo Verhasselt

9/07/17 - 14u34 Bron: Belga

© anp.

Salah Ghemit, de 42-jarige Fransman die samen met de broers Khalid (40) en Akim (37) Saouti een aanslag zou hebben gepland, is zondag voor een Franse antiterreurrechter gebracht. De rechter zal moeten beslissen of Ghemit in verdenking wordt gesteld, zo hebben gerechtelijke bronnen meegedeeld aan het Franse persbureau AFP.

Franse en Belgische speurders hadden woensdagochtend een actie opgezet om een terrreurcel op te rollen die vergevorderd was in de voorbereiding van een nieuwe aanslag. De broers Khalid en Akim Saouti, de broers van het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders, werden toen opgepakt in Anderlecht. In een gararebox in diezelfde gemeente werden onder meer ook zware wapens en politie-uniformen aangetroffen.



Salah Ghemit, een man met een zwaar crimineel verleden die geradicaliseerd zou zijn, werd in het kader van datzelfde onderzoek opgepakt in Frankrijk. Ghemit en de broers Saouti hadden de voorbije maanden regelmatig telefonisch contact en er is sprake van minstens één ontmoeting in het Brusselse.