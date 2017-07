Federale regering legt geldstromen van 158 Syriëstrijders droog

Bewerkt door: ADN

7/07/17 - 15u10 Bron: Belga, VRT

Hicham Chaib. © RV.

Terreurdreiging De federale regering bevriest de tegoeden en financiële middelen van 158 Syriëstrijders die zich in Irak of Syrië bevinden. Dat heeft de ministerraad vandaag beslist. De maatregel kadert in de strijd tegen de financiering van het terrorisme. In totaal zijn nu al de tegoeden van 214 'foreign fighters' bevroren.

"Door de geldstromen van de Syriëstrijders droog te leggen, kunnen ze hun middelen niet gebruiken voor terroristische handelingen in Syrië of in Europa. Daarenboven wordt een eventuele clandestiene terugkeer aanzienlijk bemoeilijkt", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).



"Het spreekt voor zich dat de strijd tegen terrorisme ook op financieel vlak gevoerd moet worden. Het is belangrijk dat we de financiële middelen en geldstromen van Syriëstrijders zo goed mogelijk in kaart brengen en droog leggen", vult minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) aan.



Net zoals voordien prijken er ook nu weer heel wat namen van Syriëstrijders op de lijst die mogelijk overleden zijn. Omdat het nooit 100 procent zeker is dat zij overleden zijn, neemt de regering het zekere voor het onzekere.

Bekende namen Op de lijst staan verschillende bekende namen. Zo staat Soulaimane Abrini - het jongere broertje van 'de man met het hoedje', de derde aanslagpleger van 22 maart in Brussels Airport - op de lijst. Het vermoeden bestaat dat Soulaimane Abrini is omgekomen in Syrië. Mohamed Abrini. © afp.

Nog een bekende naam: Younes Abaaoud, de jongere broer van Abdelhamid Abaaoud - die een belangrijke rol speelde bij de aanslagen in Parijs. Younes Abaaoud zou op terugweg zijn naar Europa om de dood van zijn broer te wreken. Waar hij zich bevindt, is niet duidelijk. Abdelhamid en Younes Abaaoud. © AP, Twitter.