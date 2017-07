Minstens één verdachte op de vlucht na wapenvondst in Anderlecht: "Aanslag zoals 22 maart niet uit te sluiten"

Door: redactie

6/07/17 - 09u11 Bron: Eigen berichtgeving, belga

Gisteren werden er huiszoekingen uitgevoerd in Anderlecht. © Mark Baert.

Het gerecht is nog op zoek naar minstens één verdachte van de terreurcel die gisteren werd opgerold. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het federaal parket. Dat die verdachte of verdachten nu versneld hun terreurplannen zullen uitvoeren, kan het federaal parket niet voorspellen maar met de El Bakraoui's in het achterhoofd wordt geen risico genomen, klinkt het.

Franse en Belgische speurders kwamen gisterenochtend in actie om een terrreurcel op te rollen die vergevorderd was in de voorbereiding van een nieuwe terreuraanslag. Het juiste tijdstip en datum voor die aanslag lagen naar alle waarschijnlijkheid nog niet vast, maar gisteren stootte de politie alvast op een heel arsenaal wapens en munitie, alsook onder meer uniformen van politie en de civiele bescherming.



In Frankrijk werd een 42-jarige man opgepakt en in België vier verdachten, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Het gaat om Akim (40) en Khalid (37) Saouti, die beiden de Belgische nationaliteit hebben. Zij zijn in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep. Beiden zijn broers van Saïd Saouti, het kopstuk van motorbende Kamikaze Riders die in oktober 2016 nog tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor terrorisme.



"Hele terreurcel nog niet opgerold"

Het federaal parket bevestigt nu dat waarschijnlijk niet de hele terrreurcel is opgerold. "Er worden inderdaad nog één of meerdere personen gezocht", zegt parketwoordvoerder Eric Van Der Sypt. "Zeggen dat die nu snel een aanslag zullen plegen is voorbarig maar we weten dat de El Bakraoui's op 22 maart versneld hun terreurplannen hebben uitgevoerd omdat ze zich in het nauw gedreven voelden. Dat risico kunnen we nu ook niet uitsluiten."



Bij de huiszoekingen gisteren zijn niet alleen zware wapens gevonden, maar onder meer ook een blauw zwaailicht, een uniform van een veiligheidsagentschap, twee politie-uniformen en een uniform van de civiele bescherming.