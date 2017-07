Minstens één verdachte op de vlucht en mogelijk in het nauw gedreven na wapenvondst in Anderlecht

Door: redactie

6/07/17 - 07u11 Bron: VRT, Eigen berichtgeving

Gisteren werden er huiszoekingen uitgevoerd in Anderlecht. © Mark Baert.

Het gerecht is nog steeds op zoek naar minstens één verdachte van de terreurcel die gisteren grotendeels werd opgerold. De veiligheidsdiensten vrezen dat de gezochte persoon zich in het nauw gedreven zal voelen, schrijft VRT.

"De verdachte naar wie ze op zoek zijn, is gelinkt aan de twee mannen die gisteren zijn aangehouden", aldus VRT. De verdachte is ondertussen waarschijnlijk al op de hoogte van de huiszoekingen en er wordt dan ook gevreesd dat zijn gedrag daardoor onvoorspelbaar wordt.



Gisteren werd mogelijk een nieuwe aanslag verijdeld. Bij zes huiszoekingen in Anderlecht hebben speurders twee kalasjnikovs in beslag genomen en vier verdachten meegenomen voor verhoor. Daarnaast werden onder meer ook twee politie-uniformen gevonden. Twee van de vier opgepakte personen zijn door de onderzoeksrechter aangehouden. De twee andere personen zijn na grondig verhoor opnieuw vrijgelaten.



Broers van Kamikazerijder

De twee aangehouden verdachten zijn Akim S., geboren op 29/05/1977 en Khalid S., geboren op 10/12/1979. Het gaat om broers van Saïd S., de Kamikazerijder. Saïd S. werd in oktober 2016 veroordeeld tot zes jaar cel voor de deelname aan de activiteiten van een terreurgroep en het ronselen van mensen voor een terreurgroep.



Bij de huiszoekingen zijn niet alleen zware wapens gevonden, maar onder meer ook een blauw zwaailicht, een uniform van een veiligheidsagentschap, twee politie-uniformen en een uniform van de civiele bescherming.