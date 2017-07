Brussels Airport gaat bagage scherper screenen met behulp van CT-technologie

EB

Brussels Airport is gestart met werkzaamheden om de screening van ruimbagage te verbeteren. De luchthaven koopt nieuwe screeningstoestellen en bouwt nieuwe infrastructuur om die toestellen in onder te brengen. Het gaat om een investering van in totaal 100 miljoen euro.

Ten laatste in 2022 moet elke luchthaven binnen de Europese Unie de veiligheidscontrole van de ruimbagage uitvoeren volgens de norm 'Bagage Screening Standard 3' van de European Civil Aviation Conference (ECAC). Die houdt in dat de bagage behalve een röntgenscan ook een CT-scan moet doorlopen.



Zoals in het ziekenhuis

"De CT-technologie om ruimbagage te screenen is vergelijkbaar met de CT-scans gebruikt in ziekenhuizen en creëert een 3D-beeld van de inhoud van de bagage", aldus Brussels Airport. Volgens de luchthaven laat de nieuwe technologie een veel nauwkeurigere analyse van de inhoud van de bagage toe. Daardoor moet een veiligheidsagent minder bagage bijkomend controleren.



Kunnen de screeningstoestellen de inhoud van een stuk bagage niet detecteren, of identificeren ze een verdacht voorwerp, analyseert een veiligheidsagent het 3D-beeld van de bagage. Die veiligheidsagent beslist dan of de bagage naar het vliegtuig mag.



Nieuwe ruimte

Omdat de nieuwe machines veel groter en zwaarder zijn dan de huidige, bouwt Brussels Airport een nieuwe ruimte tussen de Sky Hall en Pier B. Daar staat nu een oud gebouw dat in de huidige vorm niet geschikt is voor de screening van de ruimbagage en dus afgebroken wordt. Die werkzaamheden zijn begin juni gestart en duren nog tot het einde van de zomer. Volgend jaar zou dan gestart worden met de bouw van de nieuwe ruimte.