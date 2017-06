Grootschalige antiterreuroefening in Heist-op-den-Berg

Bewerkt door: ADN

In Heist-op-den-Berg houden de speciale eenheden van de federale politie (DSU) vandaag een grootschalige antiterreuroefening. Daarbij wordt een gijzeling door leden van terreurgroep Islamitische Staat (IS) van 140 leerlingen en leerkrachten in een school gesimuleerd. Tegelijk vindt in het Nederlandse Rotterdam een gelijkaardige oefening plaats.

De gezamenlijke oefening gaat uit van twee door één cel gecoördineerde terreuracties in België en Nederland, zegt Ivo Vereycken, directeur operaties van DSU. In een middelbare school in het Kempische Heist-op-den-Berg worden 140 leerlingen en leerkrachten gegijzeld door vier IS-terroristen, in het Nederlandse Rotterdam worden evenveel mensen vastgehouden op een conferentie over terrorisme. De terroristen eisen de vrijlating van vijf personen die in België en Nederland gevangen zitten.

Coördinatie Aan de oefening nemen, naast de leerlingen en figuranten, meer dan honderd mensen van DSU, de lokale politie, de MUG en het crisiscentrum deel. "Het crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken neemt hier de coördinatie op zich en staat ook in contact met het crisiscentrum in Nederland", zegt Vereycken. "Het is de bedoeling dat er tussen beide de nodige informatie wordt uitgewisseld zodat de juiste beleidsbeslissingen kunnen worden genomen."

Pijnpunten Oefeningen zoals deze zijn cruciaal om pijnpunten bloot te leggen en voorbereid te zijn voor het echte werk. "Door oefeningen als deze leren de operators elkaar beter kennen en beheersen ze de materie ook beter", zegt Vereycken.



Dat beaamt ook een van de leden van DSU. "Het is voor ons heel belangrijk om ons voor te bereiden met realistische situaties op realistische locaties. Dat vergt van ons heel veel werk en voorbereiding, wat het levensecht maakt." "Je leert altijd dingen bij, wat zo'n oefening heel interessant maakt", treedt een collega hem bij. "Als zoiets zich voordoet, zijn wij er klaar voor. Maar iets van deze ernst heb ik nog nooit in het echt meegemaakt. En als de kogels je om de oren vliegen, dat is toch altijd nog iets anders."