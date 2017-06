Defensie wil minder militairen op straat

Door: ESA

24/06/17 - 12u38 Bron: Het Nieuwsblad, VTM NIEUWS

Een soldaat patrouilleert bij Brussel Centraal na de gefaalde terroristische aanval. © afp.

Defensie wil militairen op straat anders inzetten. Generaal-Majoor Marc Thys, de bevelhebber van de landmacht, stelt voor om militairen in kleine groepjes van acht te laten patrouilleren in plaats van statische patrouilles. Volgens Thys zou dat de veiligheid ten goede komen en het aantal militairen op straat met 15 à 20 procent doen verminderen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

"Het uitgangspunt is dat we volgens de militaire logica zouden werken", zegt generaal-majoor Marc Thys, de bevelhebber van de Landmacht in Het Nieuwsblad. "De statische patrouilles van twee of drie mensen op dezelfde plek, zoals we nu doen, is geen militaire methode. We stellen voor om in ploegen van acht mensen te werken, en die per zone in te delen, zoals we dat gewoon zijn. De grootte van die zones is nog niet bepaald, maar één zone zou bijvoorbeeld de Brusselse Grote Markt en omgeving kunnen zijn."