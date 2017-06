Federaal procureur wil bezoeken van jihadistische websites strafbaar maken

LDL

Na de mislukte aanslag in Brussel-Centraal, pleit federaal procureur Frédéric Van Leeuw ervoor om het bezoeken van jihadistische sites strafbaar te maken. Dat staat vandaag in De Standaard.

"In ons land is het vandaag verboden om sites te bezoeken met beelden van kindermisbruik", zegt Van Leeuw, die als federaal procureur de leiding heeft over terrorismeonderzoeken. Hij vraagt zich af waarom we ook het raadplegen van jihadistische sites met gewelddadige beelden of instructies niet verbieden.



"In dossiers blijkt vaak dat een verdachte bijvoorbeeld een video van een onthoofding op zijn gsm heeft. Waarom heeft iemand zulke gruwelijke beelden opgeslagen? Of waarom zoekt een persoon een video op waarin wordt uitgelegd hoe je een bom maakt? Is daar een goede reden voor?"



"Zonder de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen, zou het mogelijk moeten zijn om bezit, of minstens het bewust opzoeken, van jihad-propaganda te verbieden, zeker als die bepaalde instructies bevat", aldus Van Leeuw, die wel benadrukt dat dit zeker niet het enige antwoord is op terreur.