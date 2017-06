"Antwerpen houdt 557 mensen in de gaten in kader van terreurbestrijding"

kv

21/06/17 - 21u34 Bron: Radio 1

© photo_news.

De stad Antwerpen houdt 557 mensen in de gaten in het kader van radicalisering en terreurbestrijding. Dat vertelt burgemeester Bart De Wever vanavond in 'Van Gils & Gasten' op Eén.

De Wever legt bij Lieven Van Gils de harde cijfers op tafel. Van die 557 mensen zijn er volgens de Antwerpse burgemeester 189 die echt gevaarlijk zijn. "Er zijn 67 mensen in Syrië in het conflict, er zijn er 16 die teruggekomen zijn, 20 die wilden vertrekken maar die we hebben kunnen beletten, nog een 60-tal die dwepen met terreur en gewelddadig extremisme en dan is er nog een grote groep van ongeveer 350 mensen die wij in kaart hebben die in salafistische milieus zitten", aldus De Wever. "Dus voor Antwerpen gaat het over precies 557 mensen die we actief opvolgen."