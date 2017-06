Buurt rond Antwerps Centraal Station afgesloten na melding over gewapende man

Door: Patrick Lefelon, HR

21/06/17 - 12u12 Bron: Eigen berichtgeving

© Patrick Lefelon.

video Het Statiekwartier aan het Centraal Station van Antwerpen is door de politie afgesloten na een melding over een gewapende man. De Speciale Eenheden van de politie kwamen ter plaatse en haalden twee mannen weg uit een gebouw. Ze werden meegenomen door de politie.

Getuige Sari Kadir. © Patrick Lefelon.

Deze ochtend rond kwart voor elf werd het zogenoemde Statiekwartier of de buurt aan het Centraal Station en de Diamantwijk door de politie afgesloten. "Wij zijn een onderzoek gestart nadat wij een melding hebben binnen gekregen", zegt Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. "De politiehelikopter die de stad rond cirkelt, maakt deel uit van deze actie." De melding was volgens ATV afkomstig van mensen die in het reuzenrad op het Astridplein zaten.



"Gewapende man"

Sari Kadir, medewerker van een bakkerij in de buurt, zag alles gebeuren. "Een blonde man die gewapend was, kwam van de Keyserlei en liep een gebouw binnen in de Breydelstraat waarin een speelhal is. Even later kwam de politie aan en ging het pand binnen. De mannen zaten op de derde verdieping. De politie riep luid dat ze hun handen door het raam moesten laten zien. Drie personen deden dat. Ze riepen de hele tijd 'dat het maar om een bolletjesgeweer ging'." Mensen die in de buurt waren, werden weggestuurd omdat ze mogelijk in de vuurlijn zouden staan. Het tramverkeer in de Gemeentestraat werd stilgelegd. In de afgesloten straat waren zwaarbewapende agenten aanwezig, met kogelvrije vesten en helmen. "De speciale eenheden hebben uiteindelijk twee mannen weggebracht", vervolgt getuige Sari.