SPS

21/06/17 - 11u03

Het station van Namen is kort na 10.30 uur geëvacueerd na de vondst van een verdacht pakket. Dat heeft NMBS-woordvoerster Elisa Roux gezegd. Het treinverkeer rond Namen ligt stil. Er is een veiligheidszone ingesteld, aldus de politie.



Later meer