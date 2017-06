NMBS: "Niet duidelijk hoelang impact op treinverkeer zal duren"

kv

21/06/17 - 00u14 Bron: Belga, Radio 1

Het treinverkeer ondervindt vanavond flinke hinder door de terreurdaad in Brussel-Centraal. Brussel-Centraal en Brussel-Noord blijven voorlopig nog afgesloten voor alle treinverkeer. Het is nog onduidelijk of het incident ook morgenochtend nog een impact zal hebben. Infrabel werkt samen met de NMBS aan een "alternatief plan" voor de drukke Noord-Zuidverbinding, aldus Infrabel-woordvoerder Arnaud Reymann.

Het is momenteel moeilijk te voorspellen of er morgen een impact zal zijn op het treinverkeer. We informeren jullie van zodra mogelijk #NMBS — NMBS (@NMBS)

"Er is momenteel geen treinverkeer mogelijk door de belangrijke Noord-Zuidverbinding", vertelde NMBS-woordvoerder Bart Crols op Radio 1.



"Mensen die in Brussel moeten zijn, raken tot Brussel-Zuid en kunnen van daaruit de metro of de tram nemen richting stadcentrum. Als u van de andere kant komt, raakt u bijvoorbeeld tot Vilvoorde, Schaarbeek of Leuven," aldus Crols.



Het is nog onduidelijk wanneer de Brusselse treinstations weer zullen openen. De NMBS zal reizigers hiervan op de hoogte houden via de website en sociale media.



Ondertussen werkt Infrabel samen met de NMBS aan een alternatief voor de drukke Noord-Zuidverbinding. Het is nog niet duidelijk hoe dat er precies moet uitzien.



De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB deelt mee dat dat het verkeer op metrolijnen 1 en 5 is hernomen, maar er wordt niet haltgehouden aan het Brussel-Centraal, daar is de omgeving nog steeds volledig afgesloten. De bussen die normaal aan het station stoppen, worden omgeleid.