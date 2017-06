Ooggetuige: "Man met explosievengordel wandelde naar sporen"

Door: redactie

20/06/17 - 22u41

© Marc Baert.

video Nicolas Van Herrewegen, een medewerker van de NMBS, was op het ogenblik van de explosie aanwezig in Brussel-Centraal en zag de vermoedelijke dader. Hij hoorde een man die naast een valies stond voor de explosie "Allahu Akbar" en iets over jihadisten roepen.