Ooggetuige die foto maakte van explosie: "Ik ben het Hilton-hotel binnengevlucht"

20/06/17 - 22u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Twitter.

Rémy Bonnaffé maakte het incident in het Centraal-Station in Brussel vanop de eerste rij mee. Hij kon zelfs een foto maken van een explosie. Het gebeurde allemaal vlak voor zijn neus.

"Ik stond te wachten beneden in de centrale hal, bij de trappen, toen er plots een knal weerklonk. Heel kort daarna volgde een tweede ontploffing. Iedereen begon te lopen. En dan was er een serie knallen, ik vermoed geweerschoten. Uiteraard ben ik naar buiten gelopen, en zoals heel veel mensen het Hilton binnengevlucht", aldus Bonnaffé.



"De politie en het leger kwamen massaal ter plaatse, en hebben het hele station ontruimd. De volledige buurt is afgezet. Kort daarna leken politie en leger zelf naar buiten gerend. Ik heb geen idee wat er juist aan de hand is. De ontploffingen waren relatief klein. Ik denk niet dat er gewonden gevallen zijn, ik heb er in elk geval geen gezien."