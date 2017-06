Verdachte reiskoffer aan bushalte in Vilvoorde: vals alarm

EB

16/06/17 - 16u32 Bron: Belga

Archiefbeeld. © belga.

De verdachte reiskoffer die was aangetroffen aan een bushalte in Vilvoorde, is door de ontmijningsdienst van het leger onschadelijk gemaakt en bevatte geen explosieven of andere verdachte stoffen. Dat meldt de lokale politie Vilvoorde-Machelen. De veiligheidszone die was ingesteld, is dan ook rond 17 uur opgeheven.