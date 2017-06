Jihadistisch terrorisme eiste vorig jaar 135 mensenlevens in Europa

Door: redactie

15/06/17 - 19u45 Bron: Belga

© reuters.

Het jihadistisch terrorisme heeft vorig jaar 135 mensenlevens geëist in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijks terreurrapport van Europol. De Europese politiedienst ontving in totaal 142 meldingen van mislukte, verijdelde of geslaagde terroristische aanvallen uit acht lidstaten. Vier van die meldingen kwamen uit België.

Groot-Brittannië meldde vorig jaar liefst 76 mislukte, verijdelde of geslaagde terreuraanvallen aan Europol. Dat ging steevast over dissidente republikeinse groeperingen in Noord-Ierland. Daarna volgen Frankrijk (23), Italië (17), Spanje (10), Griekenland (6), Duitsland (5), België (4) en Nederland (1). Minder dan de helft (47) van die aanslagen werden ook daadwerkelijk voltrokken. Daarbij vielen in totaal 142 doden en raakten 379 mensen gewond.



Jihadistisch terrorisme

Aan de meeste terreurplannen lagen separatistische (99 op 142) of extreemlinkse (27) motieven ten grondslag. Het is echter het jihadistisch terrorisme (13 aanslagen) dat verreweg het meeste slachtoffers maakte: 135 mensen sneuvelden in religieus geïnspireerde aanslagen in onder meer Brussel, Nice en Berlijn. Zes van de dertien aanslagen waarover België, Frankrijk en Duitsland rapporteerden bij Europol, hadden een rechtstreekse link met Islamitische Staat.



Jihadistisch terrorisme vormde dan ook de prioriteit voor politie en gerecht. Er werden vorig jaar 718 mensen gearresteerd in verband met deze vorm van terrorisme. Op twee jaar tijd is het aantal arrestaties bijna verdubbeld (395 in 2014). Frankrijk spande vorig jaar de kroon met liefst 429 arrestaties, gevolgd door Spanje (69) en België (62). In België verschenen 136 individuen voor de rechter. Enkel in Spaanse rechtbanken werden nog meer terreurverdachten berecht.



Islamitische Staat

Europol-directeur Rob Wainwright spreekt in een persmededeling van "een ongezien vorm van jihadistische terreuraanvallen in Europa", die omwille van hun internationale karakter steeds meer grensoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van informatie vereisen. Europol wijst op het gevaar van terugkerende foreign fighters en merkt ook op dat vrouwen en minderjarigen een steeds grotere operationele rol spelen in jihadistische terreurorganisaties. Eén op vier gearresteerden is een vrouw.



Het is bekend dat groepen als Islamitische Staat volop sociale media bespelen om volgelingen te recruteren en terreurdaden te verheerlijken. Toch daalde de kwantiteit van de online propaganda van IS vorig jaar. Sinds de piek in het midden van 2015 is het aantal online video's van de terreurgroep langzamerhand aan het afnemen, stelt Europol vast.



België

Ook blijkt uit het rapport van Europol dat de dodelijke terroristische aanslagen in België in 2016 niet voor beduidend meer terreurarrestaties gezorgd hebben in ons land. Vorig jaar, toen er 32 doden vielen bij de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro, waren er 62 arrestaties voor jihadistisch geïnspireerd terrorisme.



In 2015, toen er geen aanslagen gepleegd werden in België, ging het om 60 personen. Een jaar eerder, in 2014, het jaar van de schietpartij in het Joods Museum in Brussel, werden nog 71 verdachten opgepakt, dat is een record. De dodelijke aanslagen hebben dus niet tot meer opgepakte terreurverdachten geleid, maar in 2016 waren er wel 127 veroordelingen voor jihadistisch geïnspireerd terrorisme, tegenover 116 in 2015.



Ons land heeft binnen de EU per inwoners het grootst aantal verdachten die afreisden naar conflictgebieden in Syrië en Iraq, herhaalt Europol in het rapport.