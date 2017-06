80 haatpredikers en 20 'thuisstrijders' op de radar

Door: redactie

3/06/17 - 10u32

© photo news.

Onze inlichtingendiensten hebben niet alleen 622 Syriëstrijders in het vizier, maar ook een 80-tal haatpredikers en 20 strijders 'van eigen kweek'. Dat blijkt uit cijfers van het OCAD.

In tegenstelling tot de Syriëstrijders of 'foreign terrorist fighters', hebben de 20 bekende 'homegrown terrorist fighters' nooit een poging ondernomen om zich bij een buitenlandse terreurgroep als Islamitische Staat of al-Qaida aan te sluiten. Ze zijn geradicaliseerd in ons land, waar ze nu uitvoerig gemonitord en geschaduwd worden. "Maar deze potentiële terroristen van eigen bodem zijn erg moeilijk te detecteren", klinkt het bij Binnenlandse Zaken. "Daarom willen we dat álle Belgische gemeenten zo snel mogelijk een eigen Lokale Integrale Veiligheidscel oprichten." Op dit moment heeft ongeveer de helft er één. Vlaanderen (213 cellen op 308 gemeenten) en Brussel (15 cellen op 19 gemeenten) spelen veel korter op de bal dan Wallonië (56 cellen op 262 gemeenten).



"Om de strijd tegen de radicalisering te winnen, hebben we een soort BOB-campagne tegen terreur nodig." Lees het volledige verhaal in HLN Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor slechts 1 euro.