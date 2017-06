Jan Jambon wil waardige controles in Brusselse moskeeën

LDL

2/06/17 - 00u39 Bron: Belga

© Reporters / STG.

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft zich geëngageerd om de bevoegde diensten te sensibiliseren om de controles in bepaalde moskeeën in het kader van het Kanaalplan in alle waardigheid uit te voeren. Dat gebeurde donderdag tijdens een vergadering met een vertegenwoordiger van de Unie van Brusselse moskeeën, zo verklaarde PS-kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir, die aan de basis lag van de ontmoeting.

De PS was ongerust over het feit dat de RVA enkele weken geleden de vzw boven een Brusselse moskee had opgedragen om een lijst te maken van leerlingen die in de marge van religieuze activiteiten taallessen volgden of huiswerkbegeleiding kregen.



De inspecties maken deel uit van het Belfi-project, waarbij het federaal parket, het auditoraat-generaal, de RVA en sociale inspectie in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisme hun aandacht toespitsen op het verenigingsleven.



Volgens Kir had de vertegenwoordiger van de moskeeën aangeklaagd dat trouwe moslims geviseerd werden, straten werden afgesloten en de controles tijdens het gebed plaatsvonden. De PS'er wees erop dat dergelijke "hallucinante" acties "ondenkbaar zijn in een kerk of synagoge". De verantwoordelijken van moskeeën verzetten zich niet tegen controles, maar vragen dat die op een waardige wijze gebeuren.



Volgens Emir Kir heeft Jan Jambon zich duidelijk geëngageerd dat er geen acties zouden gebeuren tijdens het gebed en dat er geen straten zouden afgesloten worden. De burgemeester-volksvertegenwoordiger was tevreden dat de vergadering in constructieve sfeer verloren was en dat beide partijen de wil hadden uitgedrukt om elkaar opnieuw te ontmoeten.