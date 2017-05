Ruim een derde van de 121 gekende 'foreign terrorist fighters' zit in de cel

Bewerkt door: ADN

Terreurdreiging Zowat veertig procent van de 121 gekende 'foreign terrorist fighters' die uit IS-gebied naar België zijn teruggekeerd, zit in de cel. Dat blijkt uit cijfers die sp.a-Kamerlid Monica De Coninck heeft opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Tien 'returnees' zijn overleden, onder wie de gekende zelfmoordterroristen van Brussel en Parijs.

Welgeteld 44 'returnees' zitten in België achter de tralies, vijf anderen in het buitenland. Maar Jambon benadrukt dat die cijfers "sterk" fluctueren naarmate lopende onderzoeken worden afgerond, processen plaatsvinden en vonnissen worden uitgesproken. De Coninck had ook gevraagd naar mogelijke enkelbanden, vervroegde vrijlatingen en deradicaliseringstrajecten, maar daarvoor verwijst Jambon haar door naar Justitiecollega Koen Geens.



Wel blijkt uit de cijfers van Jambon dat slechts een handvol van de 27 (oude) gerechtelijke arrondissementen géén 'foreign terrorist fighters' zag vertrekken. Een ruime meerderheid van de arrondissementen telt intussen ook alweer "vermoedelijk teruggekeerden". Zo zijn er 63 in Brussel-hoofdstad, 16 in Antwerpen, zes in Brugge en Halle-Vilvoorde, vier in Kortrijk, drie in Verviers, Charleroi, Bergen en Leuven, twee in Dendermonde, Namen, Gent en Doornik en één in Dinant, Eupen, Marche-en-Famenne en Nijvel.



Nog uit de cijfers van Jambon blijkt dat de databank met 'foreign terrorist fighters' intussen nog 629 mensen telt, tegenover 828 in september 2015. Naast de 'returnees' gaat het om 276 FTF'ers die wellicht nog in Syrië of Irak zitten, 82 die probeerden naar ginds te vertrekken, 149 die beschouwd worden als "vermoedelijke kandidaten" en eentje die wellicht op weg is.