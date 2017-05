Meerderheid speelt alles of niets om aanhoudingstermijn te verlengen

SPS

De federale meerderheid speelt alles of niets rond de verlenging van de grondwettelijk verankerde aanhoudingstermijn. Zonder garanties over een tweederdemeerderheid heeft ze de kwestie vandaag naar plenaire gestuurd. Het lijkt erop dat het voorstel daar zal stranden, al kan de oppositie zich slechts vijf afwezigheden permitteren.

Onthouding

Niettemin bestaat de kans dat het voorstel toch zou passeren. Er is immers slechts een meerderheid nodig van de aanwezige Kamerleden. Concreet kan de totale oppositie zich daardoor slechts vijf afwezigheden permitteren, weliswaar op voorwaarde dat de voor-stemmers voltallig zijn.



Andere optie is dat bepaalde oppositieleden zich zouden onthouden, maar dat lijkt niet het geval. Alvast PS, sp.a, Ecolo/Groen en DéFI stemmen zeker tegen. "Wij gaan dit niet mogelijk maken", verzekert sp.a-fractieleider Meryame Kitir. "We zijn wel voor een algemene verhoging naar 48 uur, maar dan zonder uitzonderingen. Het is dus perfect mogelijk om vooruitgang te boeken, maar het lijkt erop dat de meerderheid meer belang hecht aan de aankondiging van de premier, dan aan de mening van de experten op het terrein."



Binnen de meerderheid blijft men hopen op "voortschrijdend inzicht". "We kunnen of mogen de vraag van onder meer de procureurs-generaal, de federale procureur, federale gerechtelijke politie of OCAD niet in de wind slaan. Zij worden in de echte wereld geconfronteerd met fundamentele veiligheids- en vrijheidsbedreigende fenomenen en verdienen onze volle steun daarbij", argumenteerde N-VA-fractieleider Peter De Roover, verwijzend naar de hoorzittingen met de betrokkenen op het terrein.