Rapport: "Militairen op straat hebben politiewerk niet verlicht"

4/05/17 - 05u45 Bron: Belga

Hoewel de versterkte aanwezigheid van de militairen in het kader van de terreurdreiging geapprecieerd wordt door de politie, zorgt die er niet voor dat de lokale politie meer capaciteit heeft voor andere opdrachten. Dat blijkt uit een rapport van Comité P, waarover De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De Tijd vandaag berichten.

Voor zijn rapport over de verhoogde terreurdreiging bevroeg politiewaakhond Comité P de 17 lokale politiekorpsen die het meest te maken hebben met Syriëstrijders en radicalisering. "Het idee dat de inzet van de militairen voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten leidde tot het vrijmaken van capaciteit voor andere opdrachten blijkt een misvatting', schrijft het Comité P.



Duidelijke meerwaarde

Hoewel vele politiezones de inzet van militairen "een duidelijke meerwaarde op het terrein" noemen, moesten ze zich wel reorganiseren. Dat was nodig om de militairen te omkaderen, om overleg te organiseren of om eigen patrouilles stand-by te houden. Daardoor konden die personeelsleden ook geen andere taken krijgen.



Meerkosten

De omkadering bracht ook meerkosten met zich mee voor de politiezones, terwijl eerder al bekend raakte dat Defensie zelf al zo'n 100 miljoen euro betaalde voor de militairen op straat. De steun van Defensie laat de politie wel toe om geen extra overuren te draaien en speciale acties op poten te zetten.



Het Comité P wijst er ook op dat de lokale politiezones "niet bepaald vroegen om militairen, maar om extra politiepersoneel". De regering-Michel nam die beslissing.