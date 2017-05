Veroordeelde ronselaar ontkent safehouse voor Syriëstrijders: "Dat is een buitenverblijf!"

Bewerkt door: ADN

Chalil M.

hof van beroep Vijf Tsjetsjenen uit de regio Oostende blijven voor het hof van beroep in Gent hun onschuld volhouden voor hun aandeel in het ronselen van Syriëstrijders. Volgens hun advocaten is er geen enkel bewijs van hun betrokkenheid.

Op 8 juni 2015 voerde de politie huiszoekingen uit in Oostende, Bredene en Jabbeke. In totaal werden zeventien mensen opgepakt, wat leidde tot de aanhouding van twee verdachten. Uiteindelijk verschenen er dertien mensen voor de rechtbank van Brugge voor hun betrokkenheid en werden ze veroordeeld tot celstraffen tot tien jaar.

Huis in Turkije Vijf ervan - waaronder hun vermeende leider Chalil M. - gingen in beroep. Allen ontkennen ze dat ze iets te maken hebben met de strijd in Syrië. Chalil M., die aanzien wordt als de ronselaar, heeft een huis in Turkije dat door het Belgische parket beschouwd wordt als safehouse voor Syriëstrijders.



Maar zijn advocaat, Mathieu Langerock, ontkent. "Dat is een buitenverblijf! Dat hij hier gastjes heeft geronseld om naar daar te trekken, blijkt nergens uit! " Toch kreeg hij tien jaar cel. "Hij heeft daarvoor nooit aanzet gegeven, zelfs geen geldelijke steun! Ik vraag de vrijspraak."

Kampeermateriaal en geld Ook vier anderen, die tot vijf jaar werden veroordeeld voor hun betrokkenheid, ontkennen. Saïd L. geeft wel toe dat hij kampeermateriaal heeft opgestuurd en 300 euro heeft overgemaakt, maar volgens zijn advocaat, Abderrahim Lahlali, is hij gewoon erg beïnvloedbaar door derden en wist hij niet dat dit kaderde in de Syriëstrijd.

"Sociaal netwerk, geen terreurnetwerk" Dat ze elkaar kennen en onderling contact hadden, hoeft volgens advocaat Geert Lambert ook niet te verwonderen. "Ze zijn allen gevlucht vanuit Tsjetsjenië naar Oostende en spreken dus dezelfde taal. Het kadert allemaal in een sociaal netwerk. Maar ze hebben nooit een terroristisch doel gehad."