Antiterreuractie Barcelona: "Verdachten waren twee dagen voor aanslagen in ons land"

Bewerkt door: MVDB & LB & FT

25/04/17 - 12u18 Bron: El Pais, Belga, VRT & DH

Antiterreureenheden van de Catalaanse politie nemen deel aan de actie in Barcelona. © epa.

Barcelona In Barcelona en omgeving is een grote antiterreuractie aan de gang, waar ook de Belgische federale politie bij betrokken is. Vier personen zijn gearresteerd op beschuldiging van betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel vorig jaar. Dat is bevestigd door bronnen in ons land. De verdachten zouden twee dagen voor de aanslagen in België geweest zijn en zouden in contact gestaan hebben met de aanslagplegers. Dat meldt VRT Nieuws.

Oussama Atar wordt het brein genoemd achter de aanslagen in Brussel. Hij is sinds 22 maart spoorloos. © RV.

De Spaanse en Catalaanse politie zouden een terreurorganisatie op het spoor zijn die banden heeft met Islamitische Staat. Volgens de Catalaanse politie zouden de arrestaties verband houden met de aanslagen van 22 maart vorig jaar in Zaventem en Maalbeek. Volgens de Waalse krant Dernière Heure wordt er gezocht naar Oussama Atar. Hij wordt het brein genoemd van de raid in ons land. Sindsdien is de man echter spoorloos. Het nieuws is nog niet bevestigd en het is niet zeker of de man een van de verdachten is.



Volgens de Spaanse politie hadden de vier arrestanten, mannen tussen 31 en 39 jaar van Marokkaanse afkomst, contacten met de daders van de aanslagen in Brussel. Bronnen bevestigen aan VRT Nieuws dat enkele verdachten in ons land geweest zijn, twee dagen voor 22 maart toen de luchthaven van Zaventem en het metrostation in Maalbeek getroffen werden. De mannen zouden in ons land contact gehad hebben met de aanslagplegers en zouden pas vertrokken zijn op de dag van de aanslagen zelf. Sindsdien ontbrak elk spoor. Ze zouden ook in contact gestaan hebben met IS.



Het is nog niet helemaal duidelijk tot wie de mannen toenadering hebben gezocht, maar het zou nog volgens VRT Nieuws gaan om een verdachte die in ons land in de gevangenis zit in het kader van het onderzoek naar de aanslagen.



Acht maanden

De antiterreuractie vond deze ochtend plaats. Agenten voerden een twaalftal huiszoekingen uit in vijf voorsteden van Barcelona. De onderzoekers vonden volgens de Catalaanse politie "aanwijzingen die de link van de aangehouden personen met jihadistische terroristische organisaties kunnen bewijzen". De operatie is volgens de politie nog steeds aan de gang. Al zeker acht personen werden opgepakt.



De antiterreuractie was "van die aard en grootte dat de Spaanse nationale inlichtingendienst op de hoogte werd gesteld". Het onderzoek was naar verluidt al acht maanden aan de gang.